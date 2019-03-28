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Роль Беларуси в продвижении международных инициатив существенно возросла - Русакович

Политика 28.03.2019 | 13:39
Андрей Русакович
Андрей Русакович

28 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Роль Беларуси в продвижении международных инициатив в современных условиях существенно возросла. Такую точку зрения выразил заведующий кафедрой дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ доктор исторических наук, доцент Андрей Русакович 28 марта на республиканском научно-практическом семинаре "Дипломатия Беларуси: прошлое и настоящее", передает корреспондент БЕЛТА.

Беларусь становится инициатором многих форматов международных инициатив и выступает за новые подходы в международных отношениях исключительно с точки зрения сотрудничества, а не создания конфронтации и разделительных линий, сказал Андрей Русакович. Он отметил роль минских договоренностей и роль Беларуси как важной переговорной площадки по урегулированию украинского кризиса. Заведующий кафедрой также обратил внимание на белорусскую инициативу "Хельсинки-2", нацеленную на создание условий для серьезного диалога по проблемам безопасности и стабильности в глобальном смысле, между Востоком и Западом. Кроме того, доктор исторических наук остановился на теме участия Беларуси в реализации китайской концепции "Один пояс, один путь".

Андрей Русакович подчеркнул, что роль дипломатии в настоящее время усиливается как классической, так и народной, и особенно на уровне экспертного сообщества. Широкое развитие получают экспертные семинары, в ходе которых обсуждаются важные в том числе и для нашей страны международные темы. К примеру, во время научно-практического семинара предметом рассмотрения стали этапы становления и развития дипломатической службы Беларуси, эволюция форм и методов дипломатической деятельности белорусского государства, проблемы и перспективы дипломатии Беларуси на современном этапе, место и роль отечественной дипломатии в контексте мировой истории и политики и другие.

Во время встречи затрагивались темы трансформации деятельности дипломатических служб под влиянием изменений в системе международных взаимодействий, а также развития Евразийского экономического союза, двусторонних отношений с рядом зарубежных государств.

Кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений БГУ Ольга Лазоркина в своем выступлении уделила большое внимание теме стратегий мягкой и жесткой сил в современной дипломатии. Об основных направлениях реализации Концепции информационной безопасности Республики Беларусь в дипломатической практике рассказал кандидат исторических наук доцент ФМО Игорь Кузнецов. На цифровом измерении публичной дипломатии страны заострил внимание кандидат исторических наук, доцент факультет международных отношений Игорь Авласенко.

Организаторами мероприятия выступили факультет международных отношений Белорусского государственного университета, кафедра дипломатической и консульской службы этого факультета БГУ, общественное объединение "Центр изучения внешней политики и безопасности".-0-

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