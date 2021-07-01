Россия для нас всегда была и будет стратегическим партнером - Кочанова

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия для нас всегда была и будет стратегическим партнером, заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам пленарного заседания VIII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня к нашим странам применяется санкционное давление. Причем абсолютно безосновательно, жестко. Все прекрасно понимают, что это касается каждого жителя, и поэтому мы делаем все, чтобы минимизировать последствия для экономики и в целом для страны, - сказала Наталья Кочанова. - Вместе с тем отрадно, что товарооборот между нашими странами растет. Экономика работает, и мы понимаем, что Россия для нас всегда была и будет стратегическим партнером и в экономике, и в гуманитарной сфере. У нас одна история, общие корни, поэтому мы должны быть едины и сообща решать возникающие вопросы".

Спикер отметила, что в течение трех дней работы форума прозвучало очень много интересных предложений. "Пересмотреть импорт, посмотреть на работу наших предприятий и, может быть, где-то не конкурировать, а работать так, чтобы это было взаимовыгодно для наших стран. Поэтому будем делать все, чтобы продвигать экономику наших стран и чтобы наши люди меньше на себе ощутили это санкционное давление", - подчеркнула она.

Форум регионов Беларуси и России на протяжении восьми лет проходит под эгидой верхних палат парламентов двух стран - Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России. Очередной форум проходил с 29 июня по 1 июля. Его основные мероприятия были организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19.

Темой стало научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации и период формирования единого научно-технологического пространства в процессе интеграции двух государств.

На пленарном заседании перед участниками выступили руководители органов государственной власти, министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в сфере цифровизации.-0-