Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства - Медведев

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства в Бресте, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу особо подчеркнуть: Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства в том порядке, который предусмотрен Договором о создании Союзного государства 8 декабря 1999 года", - сказал Дмитрий Медведев.

По его мнению, торгово-экономические отношения двух стран развиваются позитивно: взаимный товарооборот за 10 месяцев вырос почти на 13% и вплотную подошел к отметке в $30 млрд. "Есть результаты и есть над чем работать - и в плане увеличения объемов товарооборота, и в плане улучшения его структуры. Нужно продолжать системно, последовательно снимать те барьеры, которые существуют и которые сдерживают взаимную торговлю, создавать для наших компаний благоприятные и равноправные условия доступа на рынки, поддерживать малый и средний бизнес, особенно в тех секторах, которые мы считаем перспективными: это высокотехнологичные, наукоемкие секторы. Надо развивать взаимодействие между регионами, это тоже очень важное направление сотрудничества, наращивать поставки товаров совместного производства на рынки третьих стран", - отметил глава российского правительства.

В повестку заседания Совмина Союзного государства включено 25 вопросов, которые охватывают все направления двустороннего сотрудничества. В их числе проект бюджета Союзного государства, дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленого комплекса, машиностроения, отмена роуминга на территории СГ, а также подготовка мероприятий к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Для наших народов эти события имеют особое значение - это наша общая победа, общая история, память, и подготовиться к этим событиям нужно достойно", - сказал российский премьер. Он отметил символичность места обсуждения данной темы. "Важно, что эти решения мы принимаем здесь, в Бресте. Важно, что часть затрат на обновление музейного комплекса Брестской крепости финансируется из союзного бюджета. Только в этом году мы выделяем около 100 млн рублей. Я думаю, что такого рода поддержка должна быть обязательно продолжена", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

По итогам заседания предусматривается подписание ряда документов, в том числе межправительственного соглашения Беларуси и России о взаимном признании виз.-0-