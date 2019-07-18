Россия и Беларусь строят отношения с учетом интересов друг друга - Путин

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Россия и Беларусь строят отношения на принципах добрососедства и с учетом интересов друг друга. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня во время пленарного заседания VI Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь для нас - ближайший союзник и стратегический партнер, отношения с которым строятся на принципах добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга, - подчеркнул Владимир Путин. - Наши страны укрепляют политическое и экономическое взаимодействие в рамках Союзного государства, 20-летие которого отмечается в этом году, активно участвуют в деятельности Евразийского экономического союза, формировании единых рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Тесно сотрудничают в других региональных организациях, включая ОДКБ".

Президент отметил, что в прошлом году белорусско-российский товарооборот вырос почти на 10% и достиг $35,5 млрд. "При этом наша страна прочно удерживает первое место по размеру накопленных прямых капиталовложений в белорусскую экономику - почти $4 млрд. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, фармацевтике, транспортной сфере", - сказал глава российского государства.

Владимир Путин подробно остановился на сотрудничестве Беларуси и России по формированию единого культурного и гуманитарного пространства. Он обратил внимание, что народы двух стран связывают общая история, прочные культурные и духовные связи. "Мы гордимся общими успехами и достижениями в самых разных областях и помним о тяжелейших испытаниях, с которыми нам пришлось столкнуться в прошлом и из которых мы с честью вышли", - заявил он.-0-