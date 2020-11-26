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26 ноября 2020, 14:31

Россия не будет возражать против участия КНР в многосторонних переговорах по вооружениям, если Пекин на это согласится

Сергей Лавров
Сергей Лавров

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия не будет возражать против участия Китайской Народной Республики в многосторонних переговорах по вооружениям, если Пекин на это согласится. Об этом сказал журналистам глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сегодня по итогам совместного заседания коллегий МИД Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это давняя история, и администрация Трампа была обуреваема, другого слова не подберу, вовлечением Китайской Народной Республики в переговоры по разоружению. Поначалу они говорили о том, что нужно в текущий, действующий пока еще договор, двусторонний российско-американский, о стратегических наступательных вооружениях включить Китайскую Народную Республику, хотя это по определению невозможно, - рассказал российский министр. - Потом стали говорить: давайте новый договор создавать, а этот не будем продлевать, потому что он уже устарел, двусторонний, и нам хотелось бы сделать уже шаг к многостороннему разоружению, контролю над вооружениями. Так хаотично развивалась их позиция. И в итоге они вышли на предложение продлить договор на один год, но только при условии, если мы пересчитаем друг у друга все боеголовки и обязательно введем дежурство на пропускных пунктах предприятий военно-промышленного комплекса".

"Считать боеголовки и игнорировать носителей, игнорировать новые технологии, которые прямо влияют на стратегическую стабильность, это несерьезно и непрофессионально", - считает Сергей Лавров.

Глава российского МИД продолжил: "Мы передали американским коллегам достаточно давно, в начале этого года, соответствующее предложение о том, как мы предлагаем структурировать дальнейший диалог по контролю над вооружениями и нераспространению. Они стояли на своем: нет, боеголовки, и все. Их давно интересует российское тактическое ядерное оружие. Отсюда и такой интерес к боеголовкам при игнорировании, по сути дела, всего остального".

"А мы отвечаем, что готовы разговаривать о стратегических ядерных вооружениях, включая боеголовки, естественно, когда американцы свое тактическое оружие уберут с территории зарубежных стран. В Европе 5 стран НАТО являются странами, где такое оружие хранится, причем в натовских структурах проводятся тренировки с подключением военных из неядерных государств, тренировки, как пользоваться ядерным оружием, как с ним обращаться. Грубейшее нарушение договора о нераспространении", - рассказал министр иностранных дел России.

Касательно Китая Сергей Лавров отметил, что Президент Владимир Путин не раз говорил, что Россия не будет иметь ничего против, но решать должна Китайская Народная Республика. "Если Китай, как он неоднократно официально публично заявлял, не собирается подключаться к переговорам с Россией и США, учитывая, что его ядерный арсенал на порядок меньше, чем соответствующие арсеналы Москвы и Вашингтона, мы такую позицию уважаем, - сказал глава МИД России. - Если и когда американцы убедят Китай подключиться к многосторонним переговорам, мы не будем возражать. Мы в таких переговорах готовы участвовать, если Китайская Народная Республика добровольно с этим согласится. Но уговаривать Пекин за американцев из-за их прихоти мы, конечно, не собираемся", - сказал Сергей Лавров.

Министр также подчеркнул: "Но если и когда многосторонний формат в разоруженческих делах в переговорах по контролю над вооружениями будет создан, конечно, мы будем настаивать, чтобы к нему подключились и французы, и англичане. Когда мы сказали об этом американцам, они замахали руками и стали говорить - это наши союзники и мы за них ручаемся. Именно потому, что они союзники США, мы хотели бы видеть их за столом переговоров, если таковые обретут многосторонний характер. Потому что абсолютно враждебная доктринальная линия, закрепленная в доктринальных документах линии Вашингтона по отношению к Российской Федерации, не может не вызывать вопросов о мотивах союзников Вашингтона, будь то в Европе или в Азии. Когда они заключают военный союз со страной, объявляющий нас враждебным государством, конечно, мы должны делать выводы и в отношении этих союзников".

При этом Сергей Лавров констатировал, что сейчас действует администрация Трампа. "Я не вижу, как можно всерьез договариваться о чем бы то ни было касательно дальнейшего процесса контроля над вооружениями. Мы не знаем, какая следующая администрация придет в Белый дом, какие у нее будут установки. Там еще пока официально результаты не объявляют. Но уже есть понимание, и начался процесс ознакомления с материалами. Посмотрим, какие в итоге оценки сформируются в головах у тех, кто будет 21 января (2021 года. - Прим. БЕЛТА) формировать политику Соединенных Штатов в направлении стратегической стабильности", - резюмировал Сергей Лавров.-0-

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