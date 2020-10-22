Россия рассчитывает, что никто не будет вмешиваться в события в Беларуси - Путин

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия не вмешивалась во внутренние процессы в Беларуси и рассчитывает, что и остальные страны не будут навязывать Минску свои решения. Об этом сегодня заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС.

"Россия не вмешивалась во внутренние процессы в Беларуси. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться и навязывать какие-то решения белорусскому народу", - сказал Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что нужно дать возможность самим белорусам спокойно разобраться во всей ситуации. "Принять соответствующие решения. В том числе, возможно, эти решения лежат на пути внесения поправок в действующую Конституцию", - отметил он.-0-