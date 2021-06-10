Россия считает неприемлемой политику давления ЕС в отношении Минска - Захарова

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия считает неприемлемой выстраиваемую Евросоюзом политику давления в отношении Минска. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Видимо, наши еэсовские партнеры решили во всем руководствоваться правилом - цель оправдывает средство, когда целым рядом столь дорогих ЕС принципов в случае необходимости можно и поступиться. Это касается и побочных эффектов санкций в отношении Минска. Как заявил в ходе обсуждения белорусского сюжета 8 июня высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, "не разбив яиц, омлет не сделаешь". Хочется ответить господину Жозепу Боррелю: хотите омлет, бейте свои яйца", - сказала Мария Захарова.

"Подобную логику выстраивания международных отношений, которую сейчас практикуют в Брюсселе, мы рассматриваем как однозначно неприемлемую", - добавила Мария Захарова.

По словам дипломата, ситуация с экстренной посадкой самолета Ryanair в аэропорту Минска стала лишь очередным предлогом для наращивания санкционного давления на Беларусь. "Негативное отношение нашей страны к подобной практике применения ЕС односторонних ограничений хорошо известна, изменений в этом нет. Обоснованные вопросы вызывает поспешность, с которой Брюссель решил не дожидаться объективного международного расследования, решение о запуске которого было принято Международной ассоциацией гражданской авиации (ИКАО)", - продолжила она.

Мария Захарова подчеркнула, что Россия считает необходимым всестороннее изучение обстоятельств произошедшего во взаимодействии с белорусской стороной. Она также обратила внимание на то, что Брюссель проигнорировал в этом контексте столь значимую для него "зеленую повестку". "Теперь авиакомпаниям стран - членов Евросоюза, которые все еще продолжают испытывать на себе последствия коронакризиса, приходится нести дополнительные издержки, связанные с увеличением дальности полетов в обход Беларуси... Странно, что они в реализации своих политических решений на практике совершенно упускают из вида этот интереснейший нюанс", - отметила официальный представитель МИД РФ.-0-