Россия выдала Беларуси шестерых обвиняемых в совершении преступлений

10 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генпрокуратура России удовлетворила запросы Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче для уголовного преследования шести разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений на территории Республики Беларусь. Информация об этом опубликована на сайте российского ведомства, сообщает БЕЛТА.

"Андрей Гиринович обвиняется в том, что в июне прошлого года незаконно проник в дом, откуда похитил имущество. Дмитрий Кузнецов обвиняется в том, что весной 2014 года в Добруше, действуя группой лиц по предварительному сговору, тайно похитил имущество из автомобиля. Он же в июне 2014 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, проник на территорию строящегося объекта, откуда также тайно похитил имущество. Вадим Мельник обвиняется в том, что в июне 2020 года в Гомеле, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес другому лицу не менее 7 ударов руками и ногами, причинив тяжкие телесные повреждения. Впоследствии он совершил грабеж", - говорится в сообщении.

Кроме того, Генпрокуратура России удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче Максима Спасибко для приведения в исполнение приговора суда Центрального района Минска. "Спасибко признан виновным в том, что в октябре 2010 года, действуя совместно с другими лицами, с целью сбыта незаконно приобрел особо опасное психотропное вещество в крупном размере - амфетамин общей массой 47,83 г, а также опасное наркотическое средство - марихуану общей массой 0,49 г (в сухом виде), которые хранил до задержания", - отмечается в сообщении.

Также белорусским правоохранительным органам переданы Николай Шелепень и Дмитрий Порецкий, обвиняемые в совершении преступлений против личности и собственности. "Одновременно с экстрадицией в Республику Беларусь состоялась выдача двух лиц в Российскую Федерацию, обвиняемых в хулиганстве и кражах", - указали в российском надзорном ведомстве.

"Прием и передача указанных граждан осуществлены на территории Смоленской области при соблюдении необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки", - добавили в Генпрокуратуре РФ.-0-