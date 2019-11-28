Россия выступает за участие миротворцев ОДКБ в операциях под эгидой ООН

28 ноября, Бишкек /Корр. БЕЛТА/. Российская сторона выступает за наращивание миротворческого потенциала ОДКБ. Об этом заявил сегодня Президент России Владимир Путин в Бишкеке на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Особого внимания, на наш взгляд, требуют вопросы, связанные с наращиванием миротворческого потенциала ОДКБ, поддержанием высокой готовности миротворческих сил, повышением эффективности управления ими", - сказал Президент России. Он предложил продолжить разработку документов, которые позволили бы подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН.

По словам Владимира Путина, Россия будет содействовать расширению круга друзей организации за счет развития сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и международными объединениями. "В прошлом году нами был утвержден пакет документов, открывающих возможность предоставления статуса наблюдателя или партнера ОДКБ. После того как эти документы будут ратифицированы всеми членами организации, можно начинать предметный диалог с государствами, выражающими заинтересованность и готовность к налаживанию тесных контактов с ОДКБ", - добавил российский лидер.-0-