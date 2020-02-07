Российская делегация вылетела на переговоры Лукашенко и Путина с задержкой в два часа

7 февраля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Самолет специального летного отряда "Россия", на котором находится часть правительственной делегации и журналисты российского президентского пула, вылетел из Москвы в Сочи на переговоры президентов России и Беларуси с двухчасовой задержкой. Об этом сообщает ТАСС.

Изначально вылет спецборта был запланирован на восемь утра. На борту самолета находятся вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

Рейс из московского аэропорта Внуково был отложен из-за сложных погодных условий - снежного бурана с сильным боковым ветром.

В соответствии с программой, начало переговоров на высшем уровне было намечено на 12 часов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, члены делегации и белорусский пул журналистов прибыли в Сочи накануне.

Ранее о сложных погодных условиях писали и в Telegram-канале "Пул №3", который ведут журналисты российского президентского пула. Утром там опубликовали фотографию, сделанную из иллюминатора самолета с подписью: "Видите вон там, за крылом, аэропорт Внуково? А он есть. Все замело сильным снегопадом".

О предстоящих переговорах написал Telegram-канал "Пул Первого": "Переговоры Лукашенко и Путина пройдут на "Поляне" (так называется место встречи, вообще это "Гранд Отель"). Пятизвездночный, кстати. Все бы ничего, но принадлежит комплекс (кому бы вы думали?) "Газпрому".

Отмечается, что на территории - деревянные виллы, рестораны, SPA и огромный открытый бассейн. "Впрочем, эта информация ни нам, ни президентам не пригодится. Предстоят серьезные переговоры", - пишут авторы канала.

По последней информации, переговоры лидеров стран могут все же начаться вовремя, но в формате один на один, а члены делегаций присоединятся позже.-0-