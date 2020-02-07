Российский борт с частью делегации прилетел в Сочи на переговоры Лукашенко и Путина

7 февраля, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Часть российской делегации, которая ранее не смогла вовремя прибыть в Красную Поляну на переговоры президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, прибыла в Сочи. Российский борт совершил посадку в сочинском аэропорту, сообщает БЕЛТА.

Главы государств уже около полутора часов общались один на один в формате рабочего завтрака. А затем встретились в расширенном составе с участием членов делегаций.

С российской стороны кроме Владимира Путина на переговорах присутствовали заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Козак (с 24 января, до этого был вице-премьером), гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

С белорусской - первый вице-премьер Дмитрий Крутой, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

"К сожалению, наша делегация не смогла пока добраться. Надеюсь, что погодные условия позволят, и они чуть позже приедут. Но мы можем уже начать нашу дискуссию, пообсуждать текущие дела", - сказал Владимир Путин.

Таким образом, в Красной Поляне предстоит еще один раунд белорусско-российских переговоров в расширенном составе.

Стало известно, что в планах глав государств также участие в товарищеском хоккейном матче в спортивно-культурном комплексе "Галактика".

Ранее со ссылкой на ТАСС сообщалось, что самолет специального летного отряда "Россия", на котором находятся часть правительственной делегации и журналисты российского президентского пула, вылетел из Москвы в Сочи на переговоры президентов России и Беларуси с двухчасовой задержкой.

На борту самолета в том числе находились вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак и первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

Рейс из московского аэропорта Внуково был отложен из-за сложных погодных условий - снежного бурана с сильным боковым ветром.

Между тем, часть российской делегации так и не смогла с первого раза прибыть в Сочи. Причина та же - сложные погодные условия. В результате борт отправили в аэропорт Минеральные Воды, где он переждал непогоду.-0-