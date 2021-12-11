Российский эксперт: давление со стороны западных стран не сказывается на развитии ЕАЭС

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Давление со стороны западных стран не сказывается на развитии ЕАЭС. Более того, интерес к интеграционному объединению проявляют во всех регионах мира. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия) Сергей Рекеда, комментируя итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщает БЕЛТА.

Экспертное сообщество уверено: лишь в единстве можно встать на защиту интересов ЕАЭС и обеспечить рост экономик стран-участниц.

"В плане свободы перемещения товаров, рабочей силы у нас прогресс налицо, и он дает свой экономический эффект. Есть хороший эффект в отношениях с третьими странами. Я имею в виду заключение соглашения о зоне свободной торговли, переговоры с новыми странами об экономическом сотрудничестве с ЕАЭС. И этому много уделялось внимания на последнем саммите", - сказал Сергей Рекеда.

По его словам, ЕАЭС признают и проявляют к нему интерес во всех регионах мира, "начиная от Латинской Америки, заканчивая Африкой и Восточной Азией. Поэтому внешнеэкономический трек у ЕАЭС развивается весьма успешно, интенсивно, и давление со стороны западных стран здесь нисколько не мешает".-0-