Российский эксперт: на встрече в Сочи Россия ясно заявила о поддержке Беларуси

16 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия заняла четкую и однозначную позицию в поддержку Беларуси. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА известный российский эксперт, директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя итоги состоявшихся недавно в Сочи переговоров президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина.

"Я оцениваю встречу президентов Беларуси и России в Сочи очень позитивно, - сказал Сергей Марков. - Самое главное - это ясно выраженная поддержка российского Президента в отношении Президента Беларуси. Владимир Путин еще раз поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах, подчеркнул, что Россия признает эти выборы, признает, что большинство белорусского народа проголосовало за Александра Лукашенко. Также Россия подтверждает гарантии суверенитету Беларуси в случае каких-то экстраординарных событий".

"Ко всему прочему в этой трудной ситуации Россия поможет Беларуси с точки зрения экономики, - продолжил эксперт. - Мы знаем, что белорусская оппозиция сейчас призывает разорить экономику Беларуси, чтобы люди стали нищими. Россия не позволит обрушить белорусскую экономику, об этом Владимир Путин заявил точно".

В числе тем, которые, по мнению Сергея Маркова, также обсуждались на встрече, но пока остались не озвученными, эксперт назвал назревшую необходимость общего рынка без изъятий. "Как того давно добивается Беларусь, чтобы белорусские предприятия получали нефть и газ, как российские, - указал эксперт. - Кроме всего прочего, назрела необходимость проводить совместную таможенную политику, чтобы у нас было по-настоящему общее экономическое пространство".-0-