Российский эксперт: на западные печеньки рассчитывать не стоит

16 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Участникам протестов в Беларуси не стоит рассчитывать на печеньки от Запада. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказал известный российский политолог Сергей Михеев.

"Мне кажется, что Запад в целом сливает белорусскую оппозицию, - сказал эксперт. - Во-первых, Запад понял, что нахрапом в Беларуси ничего сделать не получится. Второе, он увидел достаточно четкую позицию России. А учитывая неприятный для Запада опыт Крыма и Донбасса, в отношении Беларуси по такому же пути Запад не пойдет. С одной стороны, да, Запад поддерживал протесты в Беларуси, но печенье, как в Украине, на площадь никто раздавать не выходил. Западные послы на такие вещи не решились, потому что в Беларуси другая ситуация. Мне кажется, что в целом Запад показывает, что той поддержки, на которую, видимо, белорусская оппозиция рассчитывала, она не получит".

Говоря о призывах белорусской оппозиции обрушить экономику страны, эксперт отметил: в этом случае ничего кроме ухудшения положения рядовых белорусов не будет. "На самом деле оппозиция хочет лишить людей доходов, зарплаты, чтобы обозлить их, радикализировать и вывести на улицы. Оппозиция хочет, чтобы людям было нечего есть, чтобы с их помощью снова попытаться захватить власть", - указал он.

Сергей Михеев напомнил также о том, как происходили события в Украине. "Если вспоминать украинский сценарий, то радикализация произошла тогда, когда протесты стали затухать: украинский майдан начался в ноябре 2013 года, но уже к январю 2014 года от него практически ничего не осталось, - отметил он. - И тогда началось обострение, на мой взгляд, абсолютно спровоцированное. Видимо те, кто этот майдан организовывали, поняли, что без сакральных жертв, пролития крови ничего у них не получится. Возможно ли подобное в Беларуси? К сожалению, возможно. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет, будет возможность избежать каких-то радикальных сценариев. Но в принципе нужно понимать: тем, кто стоял за организацией протестов, конечно, им никакое затухание не нужно, разжечь огонь можно только одним способом: жертвы, провокации, теракты, не дай бог".-0-