Российский эксперт о белорусской оппозиции и претендентах на Дарвиновскую премию

24 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Известный российский экономист, политик и публицист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с корреспондентом БЕЛТА поделился своим мнением о том, кто стоит за протестами в Беларуси, о месте и роли координационного совета оппозиции и призывах к забастовкам.

В частности, Михаил Делягин считает очевидным тот факт, что на ситуацию в Беларуси оказывается влияние многими заинтересованными силами извне. "Если лидер протеста уезжает в соседнюю страну и оттуда ведет пропаганду, а представители другого соседнего государства говорят о том, что нам надо бы забрать Гродненскую область, а руководство третьей соседней страны дает рекомендации отказаться от власти и пойти путем тех стран, которые стали жертвами цветных революций, а европейские страны отказываются признать итоги законных выборов, то, наверное, есть внешнее вмешательство", - сказал он.

При этом эксперт полагает, что среди европейских стран в отношении Беларуси наблюдаются существенные разногласия. "Германии не нужен железный занавес между Россией и Европой, потому что она тогда лишится дешевой нефти и газа, и поэтому ей не нужен государственный переворот в Беларуси", - полагает он. Михаил Делягин считает, что если белорусские власти пресекут получение оппозицией финансовой и организационной помощи с Запада, обезвредят всех провокаторов и диверсантов, то протест, который уже спадает, быстро сойдет на нет.

"Но, безусловно, Дарвиновская премия за этот год должна быть присуждена стачкомам государственных предприятий. Потому что сегодня в мире даже калийных удобрений перепроизводство. И без "Беларуськалия" всем остальным производителям будет только лучше", - заключил Михаил Делягин.-0-