Российский эксперт: Польша и Литва используют Беларусь для самоутверждения на внешней арене

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша и Литва используют Беларусь для самоутверждения на внешней арене, заявил в эфире телеканала ОНТ политический обозреватель портала Rubaltic.ru Алексей Ильяшевич, сообщает БЕЛТА.

"Польша и Литва, по сути, не решают проблему, они наслаждаются собственной крутостью. Беларусь в данном случае используется просто как средство для самоутверждения Польши и Литвы на внешней арене. Это во-первых, - сказал Алексей Ильяшевич. - Во-вторых, если мы говорим о Польше, то давайте не забывать, что как раз накануне этого миграционного кризиса у нее, скажем так, испортились окончательно отношения с Брюсселем, то есть с союзным центром. Уже речь идет не только о том, чтобы санкции накладывать на Польшу за пренебрежение принципами верховенства права, за то, что они не придерживаются зеленого курса ЕС и так далее. Там очень много таких спорных моментов. Уже речь идет о том, чтобы Польшу просто-напросто выкинуть из ЕС".

По словам эксперта, в этом случае Польша просто смещает акценты, переключает внимание. "И это, наверное, направлено на то, чтобы ЕС закрыл глаза на ее грешки, огрехи, скажем так", - подчеркнул он.-0-