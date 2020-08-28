Российский эксперт: происходящее в Беларуси - отработанный план по методологии цветных революций

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Происходящее в Беларуси - отработанный план по методологии цветных революций. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА эксперт Бюро военно-политического анализа (Россия), кандидат политических наук Владимир Ераносян.

"То, что все происходящее в Беларуси - четко отработанный план со знакомыми механизмами, алгоритмами и манипуляциями в области социальной инженерии и методологии цветных революций, уже не вызывает сомнений, - заявил Владимир Ераносян. - Пошла инерция, ведь маховик запущен. Люди, превратившиеся в толпу, мало того что позволяют сделать себя инструментарием чужой воли, но еще и превращаются в активистов".

По мнению эксперта, протестующие воспринимают свои действия как игру или флешмоб, не понимая, что это ведет к краю пропасти. Он считает, что многие из них руководствуются честолюбием и рассчитывают на дивиденды - социальный лифт, возможные гранты. "Те, кого не устраивает нынешнее положение дел, похоже, не отдают себе отчет в том, что в условиях тотального хаоса и бесчинств их мнимое лидерство и надежда на какую-то иллюзорную карьеру превратятся в пшик", - отметил Владимир Ераносян.

"Обиднее всего именно то, что самые примитивные способы реализации майдана апробируются на синеокой красавице Беларуси, которой все восхищались как одной из самых стабильных стран. Не мудрствуя лукаво, революция даже названа "цветочной", - обратил внимание эксперт и пожелал белорусам беречь мир и не дать втянуть себя в бойню.-0-