Российский эксперт: ситуация в Казахстане не вписывается ни в какие рамки

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Казахстане не вписывается ни в какие рамки. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ политический обозреватель портала Rubaltic.ru Алексей Ильяшевич, сообщает БЕЛТА.

"То, что мы видим в Казахстане, как говорится, не вписывается ни в какие рамки", - сказал Алексей Ильяшевич.

По его словам, поджоги административных зданий, массовая бойня на улице - это даже не протесты и не попытка революции. "На мой взгляд, это просто развязывание гражданской войны в натуральном смысле. Я не могу никакого другого определения найти, - отметил эксперт. - Поэтому, конечно, со стороны России, ее союзников по ОДКБ приходит очень жесткая реакция".-0-