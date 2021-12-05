Российский эксперт: США используют Польшу в качестве тарана против России и Беларуси

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. США используют Польшу в качестве тарана против России и Беларуси. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ (Россия) Владимир Шаповалов, сообщает БЕЛТА.

"Польская власть осознанно берет курс на эскалацию, на переход конфликта в стадию военных угроз. Это очень серьезная эскалация напряженности. Мы видим, что польское правительство, правящая партия и президент разыгрывают комбинацию, в соответствии с которой Польша должна предстать перед глазами коллективного Запада в качестве такого оплота, щита, который защищает Запад от варваров, и на этом получить определенные политические, экономические, военно-политические дивиденды", - рассказал Владимир Шаповалов.

По его словам, в этой ситуации американское влияние является очень сильным. "Фактически Польша постепенно превращается в ключевого союзника США в Европе. И разумеется для Вашингтона это тоже очень важно, потому что США используют Польшу и в качестве тарана против России и Беларуси, и в качестве некого раздражителя против Берлина и Парижа", - добавил эксперт.-0-