Российский политолог: Лукашенко является гуманистическим политиком

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко является гуманистическим политиком, заявил в эфире телеканала ОНТ российский политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя приезд белорусского лидера на границу, сообщает БЕЛТА.

"Я был практически уверен, что Александр Лукашенко обязательно поедет на границу к мигрантам. Он народный Президент, он наполняется силой, когда общается с простыми людьми. Единственная причина, по которой он не общался до этого, - чтобы не давать аргументы противникам, которые говорили бы, что он таким образом поощряет мигрантов", - сказал Сергей Марков.

Политолог отметил, что европейская пресса целенаправленно умолчала факт общения Президента Беларуси с беженцами. Все это пропагандистская антибелорусская компания. "Поскольку в европейской прессе, которая в большей части либеральная, мигранты - это добро. И когда политики ездят к мигрантам, это, безусловно, очень хорошая характеристика политического деятеля. Европейская пресса пыталась просто спрятать от своих зрителей, читателей, слушателей то, что Александр Лукашенко является гуманистическим политиком", - подчеркнул он.-0-