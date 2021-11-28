Российский политолог: Лукашенко в ситуации с беженцами разоблачает Запад

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ситуации с беженцами разоблачает Запад. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил руководитель информационного агентства Baltnews политолог Андрей Стариков, комментируя приезд белорусского лидера на границу, сообщает БЕЛТА.

"Лукашенко разоблачает Запад. Никто до него в этом регионе не взял на себя политической смелости обратиться к беженцам, просто выйти на диалог. А тем более отнестись к ним как к людям. То есть реальные действия. Мы видим, как белорусская сторона оказывает помощь мигрантам. Где они размещены сейчас? В логистическом центре на территории Беларуси. Кто оказывает им медицинскую помощь? Белорусская сторона. Кто посылает готовых уехать назад в свои страны, покупая им билеты, отправляя туда авиарейсы? Беларусь, которая находится под колоссальным санкционным давлением", - сказал Андрей Стариков.

По его словам, Беларусь продолжает быть защитником Европы. "Той Европы, которая всячески пытается Беларусь дестабилизировать. Поэтому думаю, что уже достаточно скоро Лукашенко своими действиями, своим поведением в контексте миграционного кризиса будет более позитивно восприниматься населением стран Запада и Восточной Европы - той же Литвы, Польши, чем их собственные политики, которые сегодня спекулируют на миграционном кризисе", - подчеркнул политолог.-0-

Фото Леонида Щеглова