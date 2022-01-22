Российский политолог: референдум - выверенный и грамотный политический шаг руководства Беларуси

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум по вопросу изменений и дополнений в Конституцию - выверенный и грамотный политический шаг руководства Беларуси. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал российский журналист и политолог Михаил Маркелов, сообщает БЕЛТА.

"Референдум и Конституция - это сугубо внутреннее дело Беларуси. Принимать или не принимать Конституцию, решит народ. То, что принимается такая форма, как референдум, это абсолютно выверенный и грамотный политический шаг со стороны Президента Беларуси. К тому же Россия и Беларусь - это единственные, по-моему, страны, где на деле мы видим, что действительно все вещи, которые связаны с изменением законодательства, Основного закона проходят непосредственно при участии народа, с широким обсуждением", - сказал Михаил Маркелов.

По его словам, в диалог по обсуждению проекта Конституции вовлечены абсолютно все. "Многие принимают Конституцию посредством парламента. У нас же это абсолютно прямой диалог с общественными организациями, политическими партиями, молодежными структурами, религиозными организациями, с научным сообществом. То есть вовлечены все в этот процесс, и это замечательно", - добавил политолог.-0-