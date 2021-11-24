Российский политолог: ситуация на границе - очередная попытка разрушить Беларусь

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация на границе - очередная попытка разрушить и уничтожить Беларусь как государство. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал российский журналист и политолог Михаил Маркелов, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Хотят разрушить, уничтожить как государство. Это вопрос не в одном Президенте Лукашенко. Мы точно такую же картину наблюдали в Венесуэле, когда там пытались сместить законную власть. Это все направлено на разрушение государственности, попытка разделить, разбить нас по национальным квартирам. Это попытка расколоть общество и сегрегировать его, когда белорус пойдет против белоруса с желанием захватить власть в стране незаконным путем", - сказал Михаил Маркелов.

По его словам, в ситуации с беженцами Польша решает свои вопросы с ЕС. "У них давние проблемы и конфликты, а тут нарисовался кризис. Посмотрите, они спасают Евросоюз. От кого? От беженцев вы спасаете ЕС? А чего ж они тогда через другие страны спокойно проезжают? Они едут в Германию - вот и занимайтесь этим вопросом", - отметил политолог.-0-