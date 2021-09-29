Российский политолог: западные спецслужбы стимулируют в Беларуси и России террористическое движение

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные спецслужбы стимулируют и развивают в Беларуси и России террористическое движение. Об этом в эфире "Беларусь 1" заявил российский политолог, радио- и телеведущий Сергей Михеев, комментируя гибель сотрудника КГБ в Минске, сообщает БЕЛТА.

"Очевидно, что западные спецслужбы в качестве одной из своих целей и в отношении России, и в отношении Беларуси считают необходимым стимулировать и развивать террористическое движение", - сказал Сергей Михеев.

По его словам, им важно, чтобы в наших странах появились террористы. "Им важно, чтобы началась настоящая война, кровавые столкновения, потому что это играет им на руку", - добавил он.-0-