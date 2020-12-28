Руководитель Ассоциации белорусов Эстонии удостоена медали "100 лет дипломатической службе Беларуси"

Фото посольства Беларуси в Эстонии
28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Эстонской Республике Вячеслав Качанов принял участие в рождественском концерте в Таллине. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Беларуси в Эстонии.
Концерт по случаю Рождества и Нового года был организован при содействии руководителя Ассоциации белорусов Эстонии Нины Савиновой в Кадриоргском художественном музее в Таллине.
В ходе мероприятия посол Беларуси в присутствии представителей белорусской диаспоры и других гостей вручил Нине Савиновой юбилейную медаль "100 лет дипломатической службе Беларуси".
Нина Савинова на протяжении многих лет успешно руководит Ассоциацией белорусов Эстонии.-0-