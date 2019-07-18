Руководители консульских служб МИД стран СНГ соберутся 19 июля в Душанбе

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXVI заседание Консультативного совета руководителей консульских служб министерств иностранных дел государств - участников Содружества Независимых Государств пройдет 19 июля в Душанбе (Таджикистан). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Члены совета обсудят вопросы выполнения положений Венской конвенции о консульских сношениях от 24 апреля 1963 года и двусторонних консульских конвенций. Кроме того, будут рассмотрены различные аспекты сотрудничества сторон в рамках конвенций о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993-го и 7 октября 2002 года.-0-