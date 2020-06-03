Руководители МИД Беларуси, посольств США и Украины почтили память героя встречи на Эльбе

3 июня, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Церемония в память об участнике знаменитой встречи на Эльбе Александре Сильвашко прошла сегодня на кладбище "Михановичи" под Минском, где похоронен советский военнослужащий. Цветы к месту его захоронения возложили заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси Игорь Кизим и одна из дочерей военнослужащего, передает корреспондент БЕЛТА.

Инициатором памятного мероприятия выступило посольство Украины, приурочив его к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию встречи на Эльбе. Как подчеркнул Игорь Кизим, сохраняя память об этих исторических событиях, важно посещать не только известные культовые места, но и чтить память, отдавать дань уважения ветеранам на местах их захоронения. "Очень приятно, что наша инициатива нашла поддержку у Министерства иностранных дел и посольства США. Это здорово", - поблагодарил посол. Он также предложил американской стороне разыскать родственников второго участника встречи на Эльбе, лейтенанта Робертсона, и, возможно, пригласить их в Беларусь.

"Дружба лейтенантов Сильвашко и Робертсона, которую они пронесли через всю жизнь, - это историческое завещание потомкам от настоящих героев. Это символ совместной победы, общих ценностей, а также того, что наши отношения определяются не разногласиями, а тем, что нас объединяет, включая память о великом подвиге наших народов", - сказал Олег Кравченко.

Дженифер Мур в свою очередь подчеркнула, что, отдавая дань памяти и уважения участникам Второй мировой войны, важно помнить ошибки прошлого и никогда их не повторять.

Александр Сильвашко - советский солдат с той самой фотографии, облетевшей все мировые газеты в апреле 1945 года и ставшей символом знаменитой встречи союзников по антигитлеровской коалиции на Эльбе.

Лейтенант Красной Армии Александр Сильвашко и американский лейтенант Уильям Робертсон 26 апреля 1945 года встретились на мосту через реку Эльбу вблизи немецкого города Торгау и первыми пожали друг другу руки. Тем самым было положено начало встречам союзников на более высоком уровне - командования полков, дивизий и далее.

Как рассказывал, вспоминая события тех дней, сам Александр Сильвашко, встреча состоялась посередине реки на полуразрушенном мосту, куда советский и американский солдаты добирались где ползком, где перебежками. Общались жестами, что, впрочем, не мешало понимать друг друга.

На протяжении всей жизни Александр Сильвашко и Уильям Робертсон поддерживали дружеские отношения, переписывались и встречались в памятные даты на территории России, США, Германии.

После войны Александр Сильвашко переехал из Черкасской области Украины, где жил ранее, в Беларусь и посвятил себя любимому делу - воспитанию подрастающего поколения. Работал педагогом, руководил работой школ в разных регионах Беларуси.-0-

Фото Максима Гучека