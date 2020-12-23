Руководители пенитенциарных служб стран СНГ встретились в онлайн-формате

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. V заседание Совета руководителей пенитенциарных служб государств Содружества состоялось сегодня в Минске в режиме видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Члены совета приняли к сведению информацию о ходе выполнения решений своего предыдущего заседания и реализации плана работы на 2020 год, а также поручили секретариату подготовить аналогичный план на 2021 год. Состоялся обмен информацией о ситуации в государствах СНГ в пенитенциарной сфере и об основных направлениях взаимодействия. Решено активизировать работу по выполнению мероприятий среднесрочных программ сотрудничества в борьбе с преступностью, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

Одобрен порядок проведения Советом во взаимодействии с АТЦ СНГ комплекса согласованных разыскных мероприятий по выявлению в учреждениях пенитенциарных служб стран Содружества лиц, объявленных в межгосударственный розыск за совершение преступлений террористического и экстремистского характера.

Члены совета обсудили вопрос о совершенствовании информационного взаимодействия уголовно-исполнительных служб государств СНГ при осуществлении межгосударственного розыска лиц, в том числе за преступления террористического и экстремистского характера, а также приняли за основу подготовленный Федеральной службой исполнения наказаний Российской Федерации проект Соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб государств - участников СНГ.

Во время мероприятия большое внимание было уделено проблеме пандемии COVID-19. Представители белорусской и российской сторон поделились с коллегами опытом по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Очередное заседание Совета руководителей пенитенциарных служб государств Содружества решено провести в 2021 году в Кыргызстане.-0-