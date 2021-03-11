11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководителю и консулу Генерального консульства Польши в Гродно предложено покинуть Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД Беларуси 11 марта был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. "В связи с чрезмерным, ассиметричным и деструктивным ответом Польши на правомочное и мотивированное решение Беларуси в отношении консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка, а также игнорированием соответствующих просьб белорусской стороны, на основании статей 23 и 55 Венской конвенции о консульских сношениях до польской стороны доведено решение о нецелесообразности присутствия на территории Беларуси руководителя и консула Генерального консульства Польши в Гродно", - заявили в МИД.

Польской стороне вручена нота с предложением указанным лицам покинуть территорию Республики Беларусь в течение 48 часов.

"Принципиальная позиция белорусской стороны о неприемлемости героизации военных преступников и оправдания геноцида белорусского народа будет оставаться неизменной. Равно как и такие константы межгосударственных отношений, как недопустимость нарушения национального законодательства и необходимость работы в рамках Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях", - подчеркнули в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

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