Руководство миссий наблюдателей от СНГ и ОБСЕ на выборах в Беларуси планируют встречу 17 ноября

15 ноября, Фаниполь /Корр. БЕЛТА/. Руководство миссий наблюдателей от СНГ и ОБСЕ на выборах в Палату представителей седьмого созыва в Беларуси планируют встречу 17 ноября. Об этом сегодня журналистам сообщил глава миссии наблюдателей от Содружества Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Лебедев рассказал, что планирует "встретиться в день выборов с руководством миссии ОБСЕ, чтобы поделиться впечатлениями о наблюдении непосредственно в день голосования".

Он отметил, что наблюдатели от СНГ уже встречались с руководством миссии от БДИПЧ ОБСЕ, ШОС. Такой обмен мнениями стал традиционным. "Не только мы, но и наши коллеги из западных, восточных миссий по наблюдению пришли к выводу, что такие контакты очень полезны. Они расширяют наше видение выборов и способствуют тому, что оценки становятся более объективным", - резюмировал Сергей Лебедев.-0-