7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство ВТО поддерживает скорейшее присоединение Беларуси к организации. Соответствующее заявление сделал заместитель генерального директора Всемирной торговой организации И Сяожун во время ежегодной сессии Парламентской конференции по ВТО в Женеве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Беларусь на конференции представляет делегация во главе с председателем Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерием Воронецким. "В своем выступлении он проинформировал о развитии в стране электронной торговли, цифровой экономики, малых и средних предприятий. Белорусский депутат обратился к парламентским делегациям, участвующим в конференции, с предложением поддержать стремление Беларуси к вступлению в ВТО и выразил надежду, что процесс реформирования организации не окажет негативного влияния на присоединение к ВТО новых стран.

Валерий Воронецкий. Фото Палаты представителей

В ответ заместитель генерального директора ВТО И Сяожун поддержал скорейшее оформление членства Беларуси, отметив, что оно будет способствовать дальнейшему укреплению многосторонней торговой системы", - отметили в пресс-службе. В контексте обсуждаемой реформы организации И Сяожун призвал Беларусь внимательно отслеживать процесс выработки новых торговых правил и уже сейчас активно участвовать в дискуссиях на площадке ВТО.

На полях конференции Валерий Воронецкий также провел встречи с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом, членами парламентских делегаций России, ФРГ, Франции, Австрии, Украины, Индии и других стран. На встрече с представителями секретариата ВТО обсуждены перспективные направления сотрудничества между организацией и белорусским парламентом, в том числе в части оказания технической помощи.

Делегация Беларуси 6-7 декабря впервые принимает участие в ежегодной сессии Парламентской конференции по ВТО. Приглашение белорусской стороне направили Межпарламентский союз и Европейский парламент. В Женеве собрались делегации более 60 стран - членов Межпарламентского союза, постпреды, представители руководства ВТО, Всемирного банка, ФАО, ЮНКТАД. Состоялась интерактивная дискуссия о тенденциях развития международной торговли до 2030 года и по тематике реформы ВТО. Парламентарии ознакомились с предложениями стран по реформированию апелляционного органа ВТО и системы транспарентности, оживлению диалога о новых инициативах ВТО и преодолению разногласий между развитыми и развивающимися странами. Особый акцент был сделан на том, чтобы извлечь из процесса максимум выгоды для населения и роли парламентариев в достижении этой цели.-0-