Румас и Медведев обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе белорусской стороны сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Министров Беларуси.
Сергей Румас поздравил своего коллегу с Днем России и пожелал благополучия и процветания братскому народу. Он выразил убеждение, что совместная работа правительств двух стран по углублению сотрудничества в рамках интеграционных объединений будет способствовать взаимному экономическому росту и повышению благосостояния граждан.
Во время разговора стороны уделили внимание актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. В частности, был обсужден ход работы совместной группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции, очное заседание которой состоится 15 июня в Москве.
Сергей Румас также подтвердил адресованное ранее Дмитрию Медведеву приглашение посетить ІІ Европейские игры в Минске.-0-
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