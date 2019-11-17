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17 ноября 2019, 09:09

Румас и Медведев обсудят 19 ноября в Москве интеграционные дорожные карты

Фото из архива
Фото из архива
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17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев 19 ноября в Москве примут участие в заседании Совета Министров Союзного государства. Об этом сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко, отвечая на вопросы журналистов после участия в голосовании на парламентских выборах на избирательном участке в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам посла, один из главных вопросов повестки дня предстоящего заседания - подготовка дорожных карт по реализации Договора о создании Союзного государства.

"Мы отрабатываем новую программу реализации союзного договора. Сам договор остается без изменений, те цели и задачи, которые мы ставили раньше, - они остаются неизменными", - подчеркнул Владимир Семашко.-0-

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Теги
заседания Медведев Румас Семашко Союзное государство
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