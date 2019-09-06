Румас и Медведев проведут переговоры в Москве

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направится сегодня с рабочим визитом в Москву, где пройдут переговоры с председателям правительства России Дмитрием Медведевым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Главы правительств намерены обсудить актуальные вопросы белорусско-российских отношений", - отметили в пресс-службе.

Переговоры Сергея Румаса с российским коллегой пройдут в формате один на один и в расширенном составе.-0-