Румас и Медведев провели встречу в Ереване

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел сегодня в Ереване встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия", - сказали в пресс-службе.

Встреча состоялась по завершении заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване. В повестке дня были 13 вопросов, касающихся различных направлений евразийской интеграции. Следующее заседание межправсовета состоится в августе в Чолпон-Ате (Кыргызстан).-0-