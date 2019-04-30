Румас и Медведев провели встречу в Ереване

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас провел сегодня в Ереване встречу с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
"Обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия", - сказали в пресс-службе.
Встреча состоялась по завершении заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване. В повестке дня были 13 вопросов, касающихся различных направлений евразийской интеграции. Следующее заседание межправсовета состоится в августе в Чолпон-Ате (Кыргызстан).-0-
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