Румас и Медведев проводят встречу в Чолпон-Ате

9 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Встреча премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым проходит в Чолпон-Ате (Кыргызстан), передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры проходят на полях Евразийского межправительственного совета в культурном центре "Рух Ордо".

С белорусской стороны во встрече также участвуют вице-премьер Игорь Петришенко, министр экономики Дмитрий Крутой, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.-0-