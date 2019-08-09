Румас и Медведев проводят встречу в Чолпон-Ате

9 августа, Чолпон-Ата /Корр. БЕЛТА/. Встреча премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым проходит в Чолпон-Ате (Кыргызстан), передает корреспондент БЕЛТА.
Переговоры проходят на полях Евразийского межправительственного совета в культурном центре "Рух Ордо".
С белорусской стороны во встрече также участвуют вице-премьер Игорь Петришенко, министр экономики Дмитрий Крутой, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, заместитель министра финансов Дмитрий Кийко.-0-
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