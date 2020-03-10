Румас и Мишустин проведут переговоры 11 марта в Москве

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 11 марта совершит рабочий визит в Россию, где проведет переговоры с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Премьеры проведут встречу в расширенном составе. "Будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось, провести рабочую встречу по всем актуальным вопросам Сергей Румас и Михаил Мишустин договорились во время телефонного разговора 6 марта. Главы правительств Беларуси и России обсудили также тему интеграционного взаимодействия, подготовку к заседанию Евразийского межправительственного совета, который состоится 10 апреля в Минске. Была обсуждена цифровая повестка ЕАЭС, которая направлена на повышение эффективности экономики и улучшение качества жизни граждан союза.-0-