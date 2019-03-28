Румас: из трагедии прошлого может вырасти партнерство для создания общего будущего

28 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Памятник австрийским жертвам нацизма "Массив имен" в мемориальном комплексе "Тростенец" стал территорией, свидетельствующей, как из трагедии прошлого вырастает партнерство и сотрудничество современных поколений, направленное на создание общего будущего. Об этом премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил сегодня во Дворце Республики на "Вечере памяти" - мероприятии, посвященном памяти жертв нацизма, которое состоялось в рамках визита федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца в Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня белорусская земля пополнилась еще одним траурным и трагическим памятником жертвам Второй мировой войны - австрийским евреям, убитым в лагере смерти Тростенец", - сказал Сергей Румас.

"Более 10 лет назад, во время посвященных трагедии Минского гетто памятных мероприятий, Президент Беларуси объявил о возведении мемориала в Тростенце, где были по-зверски замучены десятки, сотни тысяч евреев, белорусов и представителей других национальностей, которые отказались стать на колени перед бесчеловечным нацистским режимом", - отметил премьер-министр.

Он напомнил, что многое сделано за эти годы. Возведены величественные "Врата памяти" и мемориал, проведены выставки и научные конференции в Беларуси и за ее пределами. В работе по созданию мемориала и восстановлении истории лагеря смерти и судеб его жертв вместе с представителями Беларуси, учеными и исследователями, архитекторами, членами общественных объединений, сотрудниками государственных и местных органов власти огромную роль сыграли партнеры из европейских стран, в первую очередь из Австрии и Германии.

"Открытие австрийского монумента "Массив имен" в Тростенце - яркий пример того, как территория смерти и небытия нашими совместными усилиями может стать территорией памяти и напоминания, как из трагедии прошлого вырастает партнерство и сотрудничество современных поколений, направленное на создание общего будущего", - отметил Сергей Румас. Он выразил уверенность, что успешный опыт взаимодействия белорусских и австрийских специалистов послужит дальнейшему сближению двух стран, укреплению доверия и взаимопонимания.

"Правительство Беларуси благодарно всем партнерам за сотрудничество, что позволило сделать мемориал в Тростенце объектом общеевропейской памяти, которое раскрывает античеловеческую сущность нацистской идеологии в отношении к мирному населению Европы", - подчеркнул руководитель белорусского правительства.

Он напомнил, что во время оккупации Беларусь прошла через все ужасы гитлеровского геноцида. На нашей земле было создано более чем 260 лагерей смерти, сотни еврейских гетто. Оккупанты разрушили более 200 городов и 9 тыс. деревень. Символом жестокой расправы над мирными жителями стала сожженная вместе с людьми Хатынь, судьбу которой разделили сотни белорусских деревень. При этом на оккупированной территории Беларуси развернулась беспрецедентное по своей массовости и стойкости сопротивление. Во всенародном партизанском движении приняли участие более чем 370 тыс. человек, в том числе представители разных народов Советского Союза и антифашисты европейских стран. Героической страницей истории стала деятельность еврейских партизанских отрядов. Подвиг совершили также тысячи белорусов, которые спасали евреев, рискуя собственной жизнью.

Нацистский геноцид проявлялся в массовых расстрелах, уничтожении в газовых камерах, бесчеловечных принудительных работах, которые приводили к смерти. "Мы не должны забывать, что истоки этого геноцида находятся в человеческой жестокости и нетерпимости, ставшими основой теории расового превосходства. Мы должны помнить тех, кто погиб, а также сделать все необходимое, чтобы новое поколение узнало о прошедшем и понимало, почему это произошло", - подчеркнул Сергей Румас.

Он считает важным воспитывать в молодежи категорическое неприятие любых проявлений расового или национального превосходства и делать все возможное, чтобы не допустить повторения такой катастрофы.

Премьер-министр заверил, что Беларусь всегда будет солидарна с другими государствами, международными общественными организациями в увековечивании памяти жертв той войны и подвигам всех, кто сражался, а также не допустит героизации нацизма и будет прилагать все усилия для развития толерантного общества.-0-