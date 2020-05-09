Румас направил Мишустину поздравительную телеграмму по случаю 75-летия Победы

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину поздравительную телеграмму по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Этот праздник навсегда останется для белорусов и россиян символом несокрушимости человеческого духа и бескорыстной любви к Родине. Великая Победа, завоеванная ценой миллионов человеческих жизней, делает нас непобедимыми перед любыми испытаниями", - говорится в поздравлении.

Сергей Румас выразил уверенность, что память о героическом подвиге наших народов станет залогом достойного продолжения традиций белорусско-российской дружбы и взаимовыгодного сотрудничества во имя благополучия и процветания двух стран.-0-