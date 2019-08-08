Румас направился в Кыргызстан для участия в заседании Евразийского межправительственного совета

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Сергей Румас направился сегодня с рабочим визитом в Кыргызстан, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского правительства 9 августа примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в городе Чолпон-Ата.

В узком составе планируется рассмотреть опыт создания наднациональных компаний в мировых интеграционных объединениях и подходы по формированию евразийских компаний, нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств - членов ЕАЭС и другие вопросы.

Среди тем для обсуждения в широком составе - концепция трансграничного информационного взаимодействия, совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения государств - членов ЕАЭС по сельхозпродукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2019-2020 годы, проект "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий". Будет определено время и место проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.-0-