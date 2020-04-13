Румас обсудил с Мишустиным стоимость российского газа для Беларуси

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас обсудил с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным стоимость российского газа для Беларуси. Телефонный разговор глав правительств состоялся сегодня, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Стороны обсудили ряд актуальных вопросов энергетического сотрудничества, в том числе стоимость российского газа для Республики Беларусь с учетом динамики цен на энергетические ресурсы на мировом рынке", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, главы правительств затронули тему поставок отдельных видов продовольствия и изделий медицинского назначения из РФ в адрес белорусских субъектов хозяйствования.

Сергей Румас и Михаил Мишустин обменялись мнениями об итогах заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоялось 10 апреля в формате видеоконференции, а также по интеграционным вопросам в ЕАЭС. Стороны договорились продолжить консультации по неурегулированным вопросам стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.-0-