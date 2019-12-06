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06 декабря 2019, 17:29

Румас предложил Медведеву обсудить нерешенные вопросы по интеграции СГ

Сергей Румас и Дмитрий Медведев
Сергей Румас и Дмитрий Медведев

6 декабря, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым предложил обсудить нерешенные вопросы по интеграции в Союзном государстве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рад очередной встрече, возможности обсудить вопросы, по которым не удалось договориться нашим министрам", - сказал Сергей Румас.

Премьер-министр отметил, что ознакомился со вчерашним интервью Дмитрия Медведева и согласен, что надо ценить и беречь то, что сделано в Союзном государстве. "Я разделяю этот посыл. Мы в Беларуси считаем, что за 20 лет наше Союзное государство превратилось в очень мощное интеграционное объединение. Но к "ценить интеграцию" я бы добавил еще и "развивать", - обратил внимание Сергей Румас.

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Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в прямом телеэфире во время интервью ведущим российским телеканалам.

Дмитрий Медведев напомнил, что нынешние переговоры на уровне премьеров проходят накануне встречи президентов Беларуси и России, в которой примут участие и правительства в том или ином формате. По его словам, сегодня предстоит обсудить, какие решения подготовлены, какое количество карт согласовано, какое - не согласовано.

"Совсем недавно мы с вами провели в дискуссии почти 8 часов, и, как мне представляется, в целом поработали неплохо. Сейчас, как и договаривались, последняя встреча на правительственном уровне по этому вопросу до встречи президентов. Мы можем пробежаться по дорожным картам, вопросам, которые еще не согласовали", - предложил Дмитрий Медведев.

Председатель правительства РФ считает естественным то, что некоторые вопросы по интеграции еще не решены. "Круг тем, связанных с интеграцией, - колоссальный. Было бы с нашей стороны странно, что мы взвалили бы на себя обязанность договориться по всем позициям за столь короткие сроки. Работа, проделанная правительствами двух стран, министрами экономики, вице-премьерами, наша работа (премьеров. - Прим БЕЛТА) была все-таки очень быстрой и в то же время достаточно глубокой. Но это не означает, что мы берем на себя сейчас все решения. Мы просто не смогли бы этого сделать, поэтому пришлось просить о встрече президентов. Надеюсь, что завтрашняя работа многое прояснит", - добавил Дмитрий Медведев.-0-

Фото Оксаны Манчук

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