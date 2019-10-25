Румас: при подготовке документов о развитии СНГ не должно быть формального подхода

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке проектов Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года не должно быть формального подхода, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совета глав правительств СНГ в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"Фактически завершена подготовка проектов Концепции дальнейшего развития СНГ и Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Основное внимание экспертных групп сейчас сконцентрировано на планах мероприятий по их реализации. Это серьезные документы, затрагивающие все направления совместной деятельности на ближайшее десятилетие. Поэтому при их подготовке не должно быть формального подхода", - подчеркнул Сергей Румас.

Глава правительства предложил привлечь к этой работе отраслевые органы СНГ. "На наш взгляд, каждое направление должно быть тщательнейшим образом отработано и иметь практическую значимость в виде конкретных проектов и мероприятий", - сказал он.

Сергей Румас обратил внимание, что серьезный потенциал для экономического развития содержит в себе цифровая трансформация, которая уже в самое ближайшее время затронет всю архитектуру социально-экономических отношений, причем не только внутри каждой страны, но и на межгосударственном уровне. В этой связи он считает своевременным подписание концепции сотрудничества в области цифрового развития общества и плана первоочередных мероприятий по ее реализации.

"В свою очередь расширению межгосударственного цифрового сотрудничества, повышению взаимного доверия в информационной сфере будет способствовать подписание нами еще одного важного документа - стратегии обеспечения информационной безопасности. Основная задача теперь - на ее основе выработать конкретные действенные механизмы практического взаимодействия между соответствующими органами наших стран", - отметил Сергей Румас.

Премьер-министр заявил о необходимости более плотной совместной работы Исполкома СНГ и Евразийской экономической комиссии по обеспечению синхронизации цифровых процессов в СНГ и ЕАЭС. По его словам, если в цифровой повестке страны не будут двигаться вместе, то наступит цифровой разрыв. "Системы просто не смогут понимать и взаимодействовать друг с другом. Чтобы этого не произошло, необходимо наладить плотную совместную работу Исполкома и Евразийской экономической комиссии по обеспечению синхронизации цифровых процессов в ЕАЭС и СНГ. Считаю важным, чтобы Исполком СНГ и ЕЭК плотнее работали и по многим другим направлениям, касающимся взаимной торговли и экономического сотрудничества", - высказал мнение глава белорусского правительства.

Он подчеркнул, что принцип разноуровневой и разноскоростной интеграции должен работать так, чтобы внутри СНГ не создавались какие-то "водоразделы" в связи с участием стран в различных интеграционных форматах.

Сергей Румас также обратил внимание на необходимость обеспечения в СНГ безбарьерной среды для движения товаров. По его словам, это позволит оживить региональную торговлю. "Для этого требуется подключение дополнительных рычагов. Здесь особое, я бы даже сказал краеугольное, значение имеет реализация Договора о зоне свободной торговли, а именно - обеспечение безбарьерной среды для движения товаров на рынке СНГ. В этой связи предлагаю поручить Межгосударственному совету по стандартизации, метрологии и сертификации государств - участников СНГ проанализировать ситуацию с имеющимися техническими барьерами в зоне свободной торговли и к следующему заседанию совета внести предложения по их устранению", - сказал он.

По мнению главы белорусского правительства, активизации торговых отношений будет способствовать скорейшее завершение работы над проектом соглашения о свободной торговле услугами. Премьер отметил, что необходимость поиска новых общих точек роста на внутреннем рынке продиктована в том числе внешними факторами, ограничивающими экспортные возможности стран. "Это и наблюдаемое в последние годы замедление темпов роста мировой экономики, и торговые войны, и повышение экономических рисков в связи с ухудшением международной обстановки. К сожалению, данные процессы негативно отразились не только на развитии торговых отношений государств - участников СНГ с третьими странами, но и затронули торговлю внутри Содружества", - добавил он.-0-