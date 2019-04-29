Румас прибыл в Армению для участия в заседании Евразийского межправсовета

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас прибыл с рабочим визитом в Армению, где 30 апреля в Ереване примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
На заседании Евразийского межправсовета будет обсуждаться широкий круг вопросов интеграционного взаимодействия.
Запланирована также встреча с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.-0-
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