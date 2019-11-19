Румас призвал не нарушать регулярность проведения заседаний союзного Совмина

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства призвал не нарушать установленную регулярность проведения таких встреч, передает корреспондент БЕЛТА.

"Хочу отметить, что с даты последнего союзного Совмина (13 декабря 2018 года в Бресте) прошел почти год, что свидетельствует об определенном отступлении от действующего регламента проведения заседаний, - сказал Сергей Румас. - Думаю, что очень важно поддерживать четкую регулярность наших встреч в таком формате, тем более что в середине этого года было принято серьезное решение об углублении союзной интеграции".-0-