Румас призывает честно и открыто договариваться по ключевым для ЕАЭС вопросам

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас призывает честно и открыто договариваться в краеугольных для функционирования Евразийского экономического союза сферах. Об этом глава белорусского правительства заявил сегодня на внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект стратегических направлений (развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. - Прим. БЕЛТА) - это результат достаточно сложного компромисса сторон. Однако в тех сферах, которые являются краеугольными для создания и функционирования действительного экономического союза, мы должны честно и открыто договариваться, чтобы не повторить судьбу целого ряда прототипов экономического союза", - отметил Сергей Румас.

По словам премьер-министра, при подготовке проекта стратегических направлений остался всего один, но весьма чувствительный вопрос. Как сообщалось, это вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС.

Сергей Румас обратил внимание, что реализация Договора о ЕАЭС требует принятия амбициозных решений по развитию интеграции, расширению областей экономического сотрудничества и совершенствованию институтов Евразийского экономического союза.

"Не берусь судить, насколько подготовленный проект стратегических направлений этому посылу соответствует. Многие действительно амбициозные предложения ЕЭК и сторон были усилиями отдельных экспертов исключены, даже не дойдя до рассмотрения на высоком уровне. По целому ряду мер приняты максимально мягкие формулировки, и только практика реализации стратегических направлений покажет, как далеко мы сможем продвинуться в тех или иных интеграционных сферах", - сказал Сергей Румас.

Он напомнил, что главы государств 6 декабря 2018 года поручали представить стратегические направления для утверждения до конца 2019 года. "К сожалению, мы этот срок нарушили. Тем не менее я надеюсь, что на очередном заседании 19 мая Высший Евразийский экономический совет стратегические направления утвердит", - отметил глава белорусского правительства.-0-

Фото Максима Гучека