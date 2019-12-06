Румас проведет встречу с Медведевым в Сочи

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас направится сегодня с рабочим визитом в Сочи, где встретится с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Запланированы встречи в формате один на один и с участием правительственных делегаций.

Основной темой обсуждения станут интеграционные дорожные карты.

Как сообщалось, в начале сентября на уровне премьер-министров Беларуси и РФ были согласованы проект программы действий по выполнению Союзного договора и перечень дорожных карт. Стороны договорились о разработке 31 дорожной карты для реализации этой программы. Посол Беларуси в России Владимир Семашко 20 ноября сообщал, что стороны полностью согласовали 21 дорожную карту.-0-