22 ноября, Лондон /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас считает важным активизировать контакты Беларуси и Молдовы на уровне правительств. Об этом он заявил сегодня на встрече с премьер-министром Молдовы Ионом Кику, передает корреспондент БЕЛТА.

"На уровне президентов очень хорошие контакты, только в 2019 году Президент Молдовы Игорь Додон трижды посещал Беларусь. Это хороший индикатор того, что на высшем политическом уровне между странами сложились хорошие контакты", - отметил Сергей Румас.

В то же время на уровне правительств такого взаимодействия пока нет. "Думаю, что наша встреча будет первым сигналом, который поможет заполнить этот пробел", - сказал Сергей Румас.

По его мнению, у двух стран много сфер для сотрудничества. "У Молдовы есть товары, которые мы в любом случае импортируем, в Беларуси знают качество молдавских товаров - это вино, фрукты и многое другое. Мне кажется, что это как раз зона ответственности правительства, мы должны здесь поработать, чтобы увеличить наш товарооборот, у нас есть целый ряд поручений глав государств по этому вопросу", - добавил глава белорусского правительства.

Ион Кику отметил, что правительство Молдовы намерено развивать отношения в первую очередь с дружественными странами, и Беларусь относится к таким странам. "Мы отмечаем очень хороший уровень не только торгово-экономического, но и гуманитарного сотрудничества. Действительно, нужно на уровне глав правительств перенять опыт общения между главами наших государств, это общение приносит пользу отношениям стран", - сказал он.-0-

Фото Андрея Покумейко