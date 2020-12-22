Румынский регион Марамуреш заинтересован в установлении побратимских связей с белорусскими городами

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Румынии Андрей Гринкевич посетил расположенный на северо-западе Румынии уезд Марамуреш. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском посольстве в Румынии.

Во время поездки посол провел встречи и переговоры с руководством и представителями городской администрации, в ходе которых представил экономический, инвестиционный, туристический, логистический, образовательный и культурный потенциал Беларуси. Кроме того, предметно обсуждался весь спектр двустороннего взаимодействия с акцентом на развитие межрегионального, торгово-экономического сотрудничества, установление побратимских связей, сотрудничество в области образования, культуры и туризма, участие белорусских компаний в проводимых муниципальных тендерах по развитию инфраструктуры, включая проведение дорожно-строительных, коммунальных работ и закупку техники и оборудования, совершенствование транспортного хозяйства.

Дипломат также встретился с представителями сфер бизнеса, туризма, образования и культуры уезда Марамуреш и обсудил конкретные вопросы дальнейшего взаимодействия с Республикой Беларусь.

Марамуреш ранее был одним из наиболее развитых горнодобывающих регионов, сегодня располагает многими другими секторами - сельским и лесным хозяйством, производством электрооборудования и автокомпонентов, металлообработкой, сферой информационных технологий. В столице региона - городе Бая-Маре - находится одна из крупнейших в Восточной Европе фабрик по производству мебели Italsofa.-0-