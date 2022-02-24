Русакович о референдуме: политическая трансформация в Беларуси идет в плановом режиме

24 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Политическая трансформация в Беларуси идет в плановом режиме. Об этом заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Андрей Русакович сегодня во время видеомоста между Минском, Москвой и Нур-Султаном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Политическая трансформация идет в плановом режиме: референдум выходит на свою заключительную стадию, 27 февраля будет уже решающий день голосования, - сказал Андрей Русакович. - Все проходит достаточно организовано, спокойно, в рамках действующего законодательства, есть наблюдатели из стран СНГ и структур постсоветского пространства. В целом ожидается, что те изменения и дополнения в Конституцию, которые вынесены на референдум, будут одобрены и страна получит новый импульс для политического и экономического развития".

Он подчеркнул: вопросы политической трансформации в настоящее время приобрели ключевое значение на всем евразийском пространстве. "Динамика развития ситуации на постсоветском пространстве, как мы видим, весьма высока, - отметил парламентарий. - И сегодня мы можем говорить, что, по сути, наступает в какой-то степени новая геополитической реальность, которую надо учитывать при планировании наших интеграционных процессов".

Андрей Русакович заявил, что для Беларуси важны все интеграционные организации, которые сформировались на постсоветском пространстве в последние 30 лет. "Мы достаточно хорошо работаем в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза, СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности, - сказал он. - В контексте тех событий, новой геополитической реальности, в которой мы находимся в настоящее время, наверное, стоит задача о новом качестве интеграции. И здесь основные вопросы должны быть сосредоточены на углублении интеграции и, возможно, на ее усилении в аспекте адаптации ко всем внешним вызовам и рискам".

"Конечно, наши задачи в большей степени будут смещены в настоящее время в контекст обеспечения коллективной безопасности: основную роль для Беларуси будут играть Союзное государство и Организация Договора о коллективной безопасности. Но что касается экономической сферы, то здесь для Беларуси приоритетом является реализация тех решений, которые приняты в рамках Союзного государства и которые направлены на сближение наших экономик по формуле "две страны - одна экономика", унификацию и формирование единых политик. Потому что мы вместе должны быть сильнее по всем параметрам нашего развития, чтобы создать достаточно мощный региональный центр силы", - добавил Андрей Русакович.-0-